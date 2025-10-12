Bệnh Thường Gặp Ở Gà Con Và Cách Phòng Tránh Hiệu Quả

Gà con mới nở rất yếu ớt, nếu không được chăm sóc kỹ lưỡng trong tháng đầu tiên, chúng rất dễ mắc bệnh. Thậm chí, những căn bệnh nghiêm trọng có thể khiến gà chết hàng loạt nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Vậy một số bệnh thường gặp ở gà con là gì và làm sao để phòng tránh hiệu quả? Hãy cùng NEW88 tìm hiểu ngay những kiến thức cần thiết giúp bà con bảo vệ đàn gà khỏe mạnh ngay từ những ngày đầu tiên.

Vì Sao Gà Con Dễ Mắc Bệnh?

Một số bệnh thường gặp ở gà con xuất phát từ cơ địa non yếu và sức đề kháng chưa hoàn thiện. Giai đoạn đầu đời là lúc gà dễ chịu tác động từ môi trường, thức ăn, vi sinh vật, thậm chí cả di truyền.

Nguyên nhân dẫn đến bệnh ở gà con:

Trứng kém chất lượng, kỹ thuật ấp sai

Chuồng trại bẩn, mật độ nuôi cao

Thiếu tiêm phòng và vitamin

Vận chuyển không đảm bảo an toàn sinh học

Tổng Hợp Một Số Bệnh Thường Gặp Ở Gà Con

Dưới đây là danh sách chi tiết một số bệnh thường gặp ở gà con mà người chăn nuôi cần đặc biệt lưu ý để kịp thời can thiệp.

Xem thêm: Cách Chăm Sóc Gà Chuối Bí Quyết Nuôi Chiến Kê Bất Bại

1. Gà Con Gầy Yếu, Kém Phát Triển

Nguyên nhân : Trứng để quá lâu, thiếu dinh dưỡng.

Giải pháp: Dùng trứng chất lượng cao, đảm bảo quy trình ấp đúng chuẩn.

2. Bệnh Dính Lông Khi Mới Nở

Dấu hiệu : Lông dính, không khô, gà chậm lớn.

Phòng bệnh: Bổ sung vitamin nhóm B cho gà mẹ, cân đối đạm động vật trong khẩu phần.

3. Khoèo Chân Ở Gà Con

Biểu hiện : Gà đi không vững, khớp sưng.

Nguyên nhân: Thiếu vitamin B12, H, mangan và axit folic.

4. Dị Tật Chân Ngắn, Cánh Cụp

Nguyên nhân : Thiếu khoáng chất, vitamin trong giai đoạn phát triển phôi.

Khắc phục: Bổ sung khoáng tổng hợp, kiểm soát khẩu phần gà bố mẹ.

5. Gà Con Bị Động Kinh

Triệu chứng : Run rẩy, ngã ngửa, co giật nhẹ.

Nguyên nhân: Thiếu vitamin B1, B2 và mangan.

6. Một Số Bệnh Tiêu Hóa Thường Gặp Ở Gà Con

Gồm : E.coli, viêm rốn, tiêu chảy trắng…

Lý do: Vệ sinh kém, nước uống ô nhiễm, không tiêm phòng đúng lịch.

Biện Pháp Phòng Tránh Bệnh Cho Gà Con

Để hạn chế tối đa một số bệnh thường gặp ở gà con, người chăn nuôi cần thực hiện đồng bộ các giải pháp:

Vệ Sinh Chuồng Trại Đúng Cách

Vệ sinh sạch sẽ, sát trùng chuồng trại định kỳ

Giữ mật độ nuôi hợp lý, thông thoáng

Đảm Bảo Dinh Dưỡng Đầy Đủ

Dùng thức ăn chất lượng cao, có bổ sung vitamin và khoáng

Nước uống sạch, thay mỗi ngày

Tiêm Phòng Và Theo Dõi Sức Khỏe

Tiêm vaccine đúng lịch (Gumboro, Marek, Newcastle…)

Quan sát biểu hiện để phát hiện bệnh sớm, cách ly kịp thời

NEW88 Khuyến Cáo Người Nuôi Gà

Một số bệnh thường gặp ở gà con có thể phòng ngừa hoàn toàn nếu áp dụng đúng quy trình chăm sóc, dinh dưỡng và tiêm phòng. Đừng để những lỗi nhỏ trong kỹ thuật khiến cả đàn gà bị tổn thất.

👉 Hãy đầu tư đúng cách, đúng khoa học để tối đa hóa lợi nhuận từ chăn nuôi – NEW88 luôn đồng hành cùng nhà nông hiện đại.