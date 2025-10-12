NEW88 Tặng Vé Máy Bay Về Nước Cho Người Việt Hải Ngoại

Với mong muốn hỗ trợ kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan và Campuchia trong bối cảnh biến động khu vực, NEW88 chính thức triển khai chương trình tặng vé máy bay miễn phí về nước. Đây là hành động mang đậm tính nhân văn, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” và cam kết đồng hành cùng cộng đồng người Việt xa quê.

Chi Tiết Chương Trình Khuyến Mãi NEW88 TẶNG VÉ MÁY BAY

Tên chương trình : NEW88 Tặng Vé Máy Bay Về Nước

Mã khuyến mãi : HOTRO_VE

Đối tượng tham gia : Tất cả hội viên NEW88

Thời gian diễn ra : Bắt đầu: 00:00:00 ngày 26/07/2025 (GMT-4) Kết thúc: 23:59:59 ngày 05/08/2025 (GMT-4)



Điều Kiện Nhận Vé Máy Bay Từ NEW88

Để nhận vé máy bay miễn phí về quê hương, người tham gia cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Tiêu chí Yêu cầu Thời gian đăng ký tài khoản Trước ngày 25/07/2025 Tổng nạp tiền trong tháng 7 Từ 10.000.000 VNĐ trở lên Loại vé áp dụng Vé phổ thông – không nâng hạng Số lượng vé được nhận 01 vé/tài khoản đủ điều kiện Giấy tờ cần cung cấp Visa hợp pháp tại Thái Lan hoặc Campuchia Tên trên vé Phải trùng khớp với tên tài khoản đăng ký tại NEW88

📌 Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Cách Thức Tham Gia NEW88 TẶNG VÉ MÁY BAY

Đăng ký tài khoản NEW88 trước ngày 25/07/2025. Nạp tiền và tích lũy giao dịch đạt tối thiểu 10 triệu VNĐ trong tháng 7/2025. Chuẩn bị sẵn visa hợp pháp đang còn hiệu lực tại Campuchia hoặc Thái Lan. Liên hệ bộ phận CSKH – Quà Tặng qua Telegram tại @quatangnew88. Xác minh thông tin và được hỗ trợ đặt vé máy bay phổ thông về Việt Nam trước hạn 05/08/2025.

Thời Hạn Đặt Vé Từ NEW88

Hạn cuối cùng đặt vé : 23:59 ngày 05/08/2025 .

Sau thời điểm này, NEW88 không tiếp nhận hoặc xử lý yêu cầu liên quan.

Vé phổ thông là loại vé duy nhất được áp dụng trong chương trình này.

Vì Sao Nên Tham Gia Chương Trình NEW88 TẶNG VÉ MÁY BAY?

Miễn phí 100% vé về nước – không phát sinh chi phí.

Được hỗ trợ tận tình, nhanh chóng và minh bạch từ đội ngũ CSKH chuyên biệt.

Giúp người Việt gặp khó khăn về tài chính có cơ hội đoàn tụ cùng gia đình.

Thể hiện cam kết cộng đồng mạnh mẽ từ NEW88 – thương hiệu luôn đặt người dùng là trung tâm .

Được tích lũy thêm điểm thưởng và ưu đãi khác từ hệ thống NEW88 trong cùng thời điểm.

Chính Sách & Cam Kết Từ NEW88

NEW88 cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân và giấy tờ khách hàng.

Tất cả hồ sơ được xác minh đúng người – đúng vé – đúng điều kiện .

Người tham gia được hiểu là đã đồng ý với Quy tắc & Điều khoản khuyến mãi của NEW88.

Lưu Ý Quan Trọng Khi Tham Gia NEW88 TẶNG VÉ MÁY BAY

Không chấp nhận yêu cầu đặt vé nếu thông tin cá nhân không hợp lệ hoặc sai lệch.

Tên vé máy bay phải trùng với tên tài khoản NEW88 – tránh mọi trường hợp ủy quyền.

Vé không được chuyển nhượng hoặc đổi tên sau khi đã xác nhận đặt thành công.

CSKH chỉ hỗ trợ qua Telegram chính thức: @quatangnew88, không chịu trách nhiệm nếu người chơi liên hệ nhầm nguồn.

Cách Đăng Ký Nhanh Để Nhận Vé Từ NEW88

👉 Truy cập website chính thức hoặc đăng nhập ứng dụng NEW88

👉 Đảm bảo tài khoản đủ điều kiện

👉 Gửi thông tin đến bộ phận hỗ trợ quà tặng

👉 Chờ xác minh và nhận thông báo đặt vé thành công

Kết Luận

Chương trình NEW88 tặng vé máy bay miễn phí về Việt Nam là cơ hội quý giá dành cho người Việt đang sinh sống tại Campuchia và Thái Lan. Với chính sách nhân đạo, điều kiện dễ dàng và thủ tục rõ ràng, đây là một trong những hoạt động nổi bật nhất trong năm 2025 mà người dùng không nên bỏ lỡ.

Nếu bạn hoặc người thân đang gặp khó khăn và mong muốn trở về quê hương, đừng chần chừ – đăng ký ngay hôm nay cùng NEW88 để nhận vé máy bay miễn phí và cảm nhận tình người, sự sẻ chia đúng nghĩa.

🔗 Tham Gia Ngay: ĐĂNG KÝ NHẬN VÉ TẠI ĐÂY

📞 Liên hệ hỗ trợ quà tặng qua Telegram: @quatangnew88